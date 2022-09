LIVE. Gemeenteraad Maasmechelen start met een beperkte agenda na de grote vakantie

Met een beperkte agenda van slechts zestien agendapunten. Uitschieters zijn de goedkeuring voor de gunningswijze voor nieuwe lokalen voor chiro Akori in Eisden Tuinwijk. De bouw ervan gaat 700.000 euro kosten. Daarnaast passeert ook nog de ontwerpnota en de ruimtelijke planning voor de trambus die in de toekomst via de Rijksweg tot aan de eindhalte op Terhills gaat lopen. De raad keurt ook het retributiereglement goed waardoor voertuigen die voor overlast zorgen aan de ketting kunnen worden gelegd en is er een aanpassing aan de gebruiksovereenkomst van de gemeentelijke sportterreinen met voetbalclub Patro Eisden.

(JTh)