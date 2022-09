Beerschot heeft zijn spits beet: IJslandse topschutter Thorisson tekent voor drie jaar en is “meteen inzetbaar”

“De IJslandse centrumspits is de huidige topscoorder in de IJslandse hoogste klasse met 17 goals in 19 matchen. Hij tekende dinsdagochtend een contract tot medio 2025 met een optie op één extra seizoen”, deelt Beerschot de transfer mee via de eigen clubkanalen.

Meteen inzetbaar

“Met zijn lengte (1m88) kan hij echt wegen op een verdediging”, geeft Gyorgy Csepregi, kersvers technisch coördinator bij Beerschot, een woordje uitleg bij de komst van Thorisson. “Hij zit daarbovenop in een goeie flow. In de laatste twee maanden scoorde Nökkvi maar liefst veertien keer. Hij verkeert dus in bloedvorm. Dat maakt dat hij ook een direct inzetbare kracht is voor ons.”

Ook Thorisson reageerde op de clubwebsite van het stamnummer 13. “Geloof het of niet, Beerschot is een naam die we in IJsland kennen. Ik heb natuurlijk wel wat info ingewonnen bij spelers die hier gespeeld hebben. Zij vertelden me één ding: de fans zijn hier ongelooflijk. Dat, gekoppeld aan de traditie en de ambitie van de club, heeft me meteen overtuigd om de stap te zetten. Ook het systeem van de coach ken ik al. Ik heb de wedstrijden tegen (de beloften van, red.) Standard, Lierse en Club NXT gezien op televisie en ik was meteen fan. Ik denk dat mijn speelstijl ook goed past bij dit systeem. Hard werken voor de ploeg, diepgang zoeken en knokken, dat kan ik goed. De competitie in IJsland is ook heel erg fysiek, net zoals hier.”

Met Thorisson, Baeten, Petkevicius en de beloftevolle La Morte heeft Beerschot nu vier spitsen in de kern.