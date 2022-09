Hamont-Achel

Op Den Holdert in Hamont is dinsdagnamiddag rond 300 m² grasveld afgebrand. Het vuur ontstond toen gemeentearbeiders er aan het werk waren en een vonk oversprong in het gras. De brandweerdiensten van Pelt, Bree en Budel kwamen ter plaatse. De brand was snel onder controle.

mm