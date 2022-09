Simon Mignolet kijkt uit naar Champions League, maar waarschuwt: “We moeten beter verdedigen dan de vorige jaren”

Simon Mignolet (34) heeft al vijftig Europese duels op de teller staan. Maar z’n honger is nog altijd even groot. “Het innerlijke vuur is aanwezig”, aldus de doelman de dag voor de wedstrijd. Wel is hij op zijn hoede voor Leverkusen.

“Als je tegen het grote Real Madrid of PSG speelt, kan je wel eens gebruikmaken van een minder gemotiveerde tegenstander, die het te licht opneemt. Maar de teams uit onze poule, die allen aan elkaar gewaagd zijn, gaan elke week top willen zijn”, zegt Mignolet. De reden om zelf noch Porto noch Atlético noch Leverkusen te onderschatten dus. Ook al zijn de Duitsers slecht aan het seizoen begonnen.

Mignolet kent de sleutel tot succes. “Op offensief vlak hebben we de voorbije campagnes al heel mooie dingen getoond. Nu moeten we vooral beter gaan verdedigen. Dat zal nodig zijn om de snelle tegenaanvallen van Leverkusen, met Diaby en Frimpong, af te stoppen en om ons straks te kwalificeren voor de volgende ronde of de Europa League.”

Helaas voor Club ontbreekt Clinton Mata wel voor deze opener. Vervelend, maar dan moeten Sylla, Mechele en Boyata of Odoi het maar oplossen. “Voor Abakar (Sylla, red.) wordt het zijn eerste Champions League-match, maar kijk naar Odilon (Kossounou, red.). Die heb ik hier ook zijn eerste stappen zien zetten en zit nu bij Leverkusen. Abakar zou datzelfde pad kunnen volgen, al heeft hij nog wel een weg af te leggen. Ik zal hem daarbij helpen, maar ook iemand als Dedryck (Boyata, red.) kan met zo’n jongen praten en hem bepaalde info geven. Hij heeft met zijn invalbeurten al getoond dat hij rust en stabiliteit kan brengen.”

Carl Hoefkens: “Nog penaltyfout tegen hen gemaakt”

Carl Hoefkens weet al hoe hij de afwezigheid van Mata zal opvangen. Maar of hij daar meer over kwijt kan? “Neen.” (grijnst) Bijna even kort was zijn antwoord op de vraag wat de 3 op 15 van Leverkusen in de competitie betekent. “Niks. Absoluut niks. Op dit moment hebben ze misschien minder vertrouwen, maar het is nog altijd een kwaliteitsvolle ploeg. We gaan het slim moeten aanpakken. Want tegen zo’n grote ploegen denk je soms dat je goed aan het meedoen bent, maar kan je plots 0-1 in het krijt staan en dan 0-2 achter komen zonder dat je het goed en wel beseft. Het wordt zaak van rustig te zijn aan de bal en de momenten te kiezen.”

En van beter te doen dan als speler tegen Leverkusen. Want jawel, Hoefkens debuteerde als 18-jarig broekje op het kampioenenbal tegen de Duitsers. Met Lierse was dat, in 1997. “Wat ik er nog van weet? Dat we 1-0 verloren. En dat ik tegen Ulf Kirsten stond en een penaltyfout beging.” (lachje)

Dat kan hem nu alleszins niet meer overkomen.