Make-over voor Lara en Gabriël uit Maasmechelen: “Dit is echt iets helemaal anders!”

Lara (24) en Gabriël (24) uit Maasmechelen keerden twee jaar geleden al na vijf dagen Thailand noodgedwongen terug van hun droomreis. Liever thuis meteen gaan samenwonen dan in Thailand in quarantaine zitten door de coronapandemie. Corona bracht hen wel nog dichter bij elkaar en ze zijn ervan overtuigd dat de energiecrisis hetzelfde zal doen. Hun wens voor ons make-overteam: “We willen er ten alle tijden goed blijven uitzien voor elkaar, laat ons nog maar wat extra stralen dit seizoen.”

Lara (24) en Gabriël (24) uit Maasmechelen dromen van een eigen stulpje. Lara: “Ik ben een huismus. Ik vind het gewoon gezellig om na het werk te cocoonen in loungekleding. Al zou ik Gabriël ook wel graag eens opgekleed willen zien.” Gabriël: “En jij moet eens eindelijk durven te gaan voor blonder haar want dat wil je al zo lang.”

Zo komen ze binnen in onze studio

“We houden van uitdagingen maar dit is toch niet de minste. Het heeft even geduurd om Gabriël mee te krijgen”, zegt Lara. Gabriël: “Vooral die fotoshoot is buiten mijn comfortzone, maar samen kunnen wij alles aan!” (lacht)

Dit vinden ze van het resultaat

Outfit Lara bij La Bottega: jurk 270 euro, bottines 229 euro, handtas 299 euro. Schoenen Gabriël bij La Bottega 240 euro, broek Mason’s, hemd Edwin. — © Anja Blevi

Lara: “Deze haarlengte is hipper en de kleur is exact waar ik op hoopte. Nooit gedacht op de kapstok dat deze jurk mijn lichaam zou flatteren, ik zou ze zeker durven dragen naar een feestje.”

Gabriel: “Ik droeg al mijn hele leven mijn haar naar achter of opzij, dit is echt heel nieuw voor me. We zijn samen alweer een ervaring rijker. Het was een leuke date!”

De tips van ons team

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Mix gekledere items met je dagelijkse garderobe en straal. Met strass zoals in de bloemetjes van Lara’s jurk of een pailletten top op een basic broek, glitter is trendy deze herfst. Lara is niet groot maar kan haar lengte optimaal benutten met subtiele prints en fijne stoffen. Gabriël kan contrasten leggen door de stoere ribfluwelen items te combineren met een geklede schoen.”

Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Lara’s ogen stralen met oogschaduw in roest- en goudtinten. De lippen houden we natuurlijk in een nude tint. Dit seizoen is hydrateren de boodschap. Een verzorgende transparante lipgloss is voor haar én hem geen overbodige luxe.”

Kapseltip

Luc Boonen voor Mod’s Hair: “Gabriël krijgt een trendy coupe voor heren met korte contouren en opgeschoren zijpartijen.”

Despina Dokas voor Mod’s Hair: “We knippen Lara’s haar een stuk korter voor een optische verlenging van haar lichaam. De uitgroei blijft iets donkerder zodat het natuurlijk oogt bij haar wenkbrauwen maar in de lengtes trekken we blondere lokken.”

