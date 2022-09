Guy Adriaensen: “Er zijn veel meer gelovige voetballers dan je denkt. Hoe vaak zie je niet dat een speler voor de aftrap even de grasmat aanraakt en daarna een kruisteken maakt?” — © luc daelemans

Hij volgt wekelijks twee à drie voetbalmatchen als begeleider van jonge scheidsrechters én doopt borelingen, gaat voor in gebedsdiensten, bezoekt woon-zorgcentra…Guy Adriaensen: lid van Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen, diaken in de pastorale eenheid Heilige Familie Bilzen en ex-scheidsrechter in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal.