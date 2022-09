‘The Rehearsal’: de serie die zo maf is dat je niet kan stoppen met kijken

De Canadese komiek Nathan Fielder (Nathan For You) had een bizar idee voor een HBO-televisieshow: mensen helpen door hen op een lastige situatie voor te bereiden, maar dan zo extreem dat er niets aan het toeval wordt overgelaten.

In de aflevering van The Rehearsal over een autistische quizfanaat, die een vriendin eindelijk wil vertellen dat hij gelogen heeft over zijn ‘diploma’, gaat Fielder zo ver dat hij een bar voor de bekentenis helemaal laat nabouwen. Een diepgelovige vrouw die het moeilijk heeft om een partner te vinden en toch een kind wil, mag op zeer korte tijd ondervinden wat het is om een kind op te voeden. Fielder vervangt de leenbaby’s met de regelmaat van de klok door een iets ouder exemplaar (en zelfs een robot) zonder dat de moeder op proef dat merkt.

(lees verder onder de foto’s)

© HBO

© HBO

Het lijkt wel of de ‘protagonisten’ de acteurs zijn van een hun eigen film en dus ook moeten repeteren met echte acteurs en figuranten. Showrunner/regisseur Fielder, die zich gedraagt als een lankmoedige Big Brother, deinst daarbij niet terug om te manipuleren en te liegen en zelf als acteur in te springen. En als je nu denkt dat het concept nog niet zo heel maf is, zullen de ontwikkelingen in de latere afleveringen je van het tegendeel overtuigen.(cc)

‘The Rehearsal’ is vanaf nu te zien op Streamz