Wanneer je zoveel te bieden hebt, maar niet voldoet aan het schoonheidsideaal. Rika Ponnet deelt verhalen uit de praktijk

Hij is alleen, nog steeds. Zelfs na maanden op Tinder kon hij niet één date versieren. Hij zocht troost in eten. En nu is er Fanny, zijn chocoladebruine labradorpup. Bij haar kan hij onverdeeld zichzelf zijn. Maar zal hij dat ooit bij een partner kunnen? Zal hij zichzelf genoeg leren appreciëren om authentiek lief te hebben? Relatie-expert Rika Ponnet deelt verhalen uit haar praktijk.