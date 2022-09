Wegpiraat die koppel klemreed op E40 staat terecht voor poging tot doodslag: “Gelukkig ben ik rijinstructeur. Of er waren doden gevallen”

Een 41-jarige man uit Hertsberge moet zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor poging tot doodslag, bedreigingen en kwaadwillige belemmering van het wegverkeer. De beklaagde reed onder andere een wagen klem op de E40 in Loppem. Op de inleidingszitting bood Kenneth B. zijn excuses aan, maar dat viel niet in goede aarde bij de aanwezige slachtoffers.

De feiten speelden zich op 26 augustus 2021 op de E40 richting kust. Een echtpaar uit Kortenaken was onderweg naar hun tweede verblijf in Nieuwpoort, toen ze ter hoogte van Beernem te maken kregen met een bumperklever. De bewuste Mercedes bleef hen volgen en probeerde hen tot vier keer toe van de weg te rijden.

Uiteindelijk werden ze ter hoogte van Loppem klemgereden, waarna de wegpiraat zelfs met een ijzeren staaf op hen afstapte. Op dat moment konden de slachtoffers toch nog ontkomen. Even voor dat incident had B. ter hoogte van Drongen zelfs al de wagen van een koppel uit Kontich geramd. Die opzettelijke botsing werd door het openbaar ministerie als poging tot doodslag gekwalificeerd.

Excuses

Dinsdagochtend werd de zaak ingeleid voor de Brugse correctionele rechtbank. B. richtte zich tot het aanwezige koppel uit Kortenaken en bood zijn excuses aan. Hij werd echter de levieten gelezen door de burgerlijke partij. “Het is meer dan een jaar geleden, maar we hebben nog niets van u gehoord. Ik kan dit niet tolereren, echt niet. Gelukkig ben ik rijinstructeur en heb ik acht keer kunnen ontwijken. Of er waren doden gevallen”, reageerde de man.

De komende maanden zullen de advocaten en het parket hun standpunten op papier zetten. Ondertussen zal de verdediging ook proberen om een regeling te treffen met de burgerlijke partijen. De slachtoffers van de poging tot doodslag werden eerder al vergoed. De zaak zal op 14 februari om 10.30 uur gepleit worden.