LIVE. Fietsactieplan op agenda van gemeenteraad in Bilzen

Bilzen

Vanavond vindt de gemeenteraad plaats in Bilzen. Met in de schepenzeteltjes twee nieuwe schepenen en op de rol een groot aantal agendapunten. Zo wordt het fietsactieplan ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Ook een bijzondere politievordering betreffende de gemeentelijke administratieve sancties komt aan bod. Verder staan onder andere het reglement voor communicatietoelage voor Bilzerse ondernemers en de goedkeuring van het lastenboek en gunningwijze voor het afschaffen van de overwegen in Bilzen op de agenda. De gemeenteraad start om 20u en is live te volgen via HBvL op je PC, laptop of smartphone. (JoGe)