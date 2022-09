België telt met De Sloover en Boon twee genomineerden voor prijs van Speler van het Jaar van internationale hockeyfederatie FIH

Loic Van Doren komt in aanmerking voor de trofee van Doelman van het Jaar. De Indiër PR Sreejesh, de Nederlander Pirmin Blaak, de Fransman Arthur Thieffry en de Duitser Alexander Stadler zijn de andere genomineerden.

Bij de award voor beste coach bij de mannen gaat het tussen de Nederlander Michel van den Heuvel, bondscoach van de Red Lions, Jeroen Delmee (Nederland), Graham Reid (India), Garreth Ewing (Zuid-Afrika) en Frédéric Soyez (Frankrijk). De Nederlandse coach van de Red Panthers Raoul Ehren maakt eveneens kans op een bekroning. Hij krijgt concurrentie van Janneke Schopman (India), Jamilon Mülders (Nederland), Katrina Powell (Australië) en Adrian Lock (Spanje).

Red Panther Charlotte Englebert komt in aanmerking voor de prijs van Rijzende Ster van het Jaar. De Nederlanders Luna Fokke en Jip Dicke, Mumtaz Khan uit India en de Australische Amy Lawton zijn eveneens genomineerd.

Vorig jaar was er heel wat controverse rond de FIH Hockey Stars Awards. Ondanks de olympische titel vielen de Belgische hockeymannen toen naast de prijzen. India was bij zowel de mannen als de vrouwen de grote winnaar, hoewel de Indiase mannen in Tokio ‘slechts’ brons wonnen en de Indiase vrouwen vierde werden. De Belgische bond verklaarde daarop “erg teleurgesteld te zijn” en drong aan op veranderingen in de manier waarop wordt gekozen. Er wordt nu inderdaad een ander verkiezingssysteem gehanteerd.

Er kan worden gestemd tot en met 30 september. Om de laureaten aan te duiden, worden de stemmen opgeteld van een groep experten (goed voor 40%), de nationale federaties (aanvoerders en coaches, 20%), fans en spelers (20%) en de media (20%). De winnaars van alle categorieën worden begin oktober bekendgemaakt.