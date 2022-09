Vechtpartij tussen broers en voormalige vriend op basketbalplein De Motten: tot 10 maanden cel geëist

Het begon nadat de 25-jarige Tongenaar te horen kreeg dat zijn voormalige kameraad zogenaamde leugens over hem rondbazuinde. Samen met zijn twee jaar oudere broer belde hij die man op om verhaal te halen. Ze regelden op 28 april 2021 een afspraakje op De Motten. “We hadden geen slechte bedoelingen, we wilden alles gewoon uitpraten”, zo sprak de twintiger tijdens zijn verhoor door de rechter.

Dat afspraakje escaleerde al snel en mondde uit in een hevige vechtpartij. Volgens de broers deelden zij niet de eerste slagen uit, maar wel de tegenpartij. “Die man werd agressief, deed zijn horloge en jasje uit en begon mij te intimideren”, zo vertelde de 25-jarige man. “Hij heeft me dan een paar keer geslagen op mijn hoofd.” De 27-jarige broer kwam tussenbeide en nam de voormalige vriend stevig vast. “U nam hem in een wurggreep?”, vroeg de rechter zich af. “Nee, in een houdgreep. Ik wilde hem kalmeren”, zo sprak de twintiger. “Maar hij beet me zelfs in mijn arm om los te kunnen geraken.”

Buiten bewustzijn

Ook toen een politiepatrouille per toeval op de vechtpartij uitkwam, stopten de drie mannen niet. Zo zou de voormalige vriend achter de struiken en uit het zicht van de agenten nog een slag hebben toegediend aan de 25-jarige man. “Ik ben toen buiten zinnen geraakt en heb hem ook een slag gegeven”, gaf de twintiger toe. Volgens de procureur raakte de andere man daardoor buiten bewustzijn. “Hij viel met zijn hoofd tegen een poort en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.”

De advocaat van de man wijst echter wel naar de twee broers als aanstokers. “Als mijn client de intentie had om te vechten, zou hij toch nooit alleen naar dat plein gegaan zijn? Op camerabeelden is zelfs te zien dat hij geen jasje of horloge droeg, dus dat hij die intimiderend uitdeed, is een leugen. Er is geen enkel bewijs dat mijn cliënt slagen heeft toegediend.”

Motten op De Motten

De raadsman van de twee broers, wijst dan weer naar het goed gevuld strafblad van de tegenpartij. “Die man heeft het ene dossier na het andere lopen. Mijn cliënten hebben een blanco strafblad, op twee politieveroordelingen na. Dat zegt veel over hen als persoon en over hun geloofwaardigheid. Toen de agenten ter plaatste kwamen hadden mijn cliënten trouwens al verwondingen, dus ze werden eerder al geslagen.” Voor de broers wordt de opschorting en de vrijspraak gevraagd door hun advocaat.

De procureur vraagt om hen wel te veroordelen tot elk 7 maanden cel. De tegenpartij riskeert 10 maanden cel door zijn strafrechtelijk verleden. “Ze hebben alle drie staan motten op De Motten”, vatte de procureur de feiten samen.

Vonnis volgt op 4 oktober.