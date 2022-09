Paars-wit wordt zwart-goud in Europa: Anderlecht met nieuwe truitjes in Conference League

Anderlecht zal zijn comeback in de Europese groepsfase niet in het traditionele paars-wit spelen, maar wel in een zwart-gouden uitrusting. Het nieuwe truitje is het resultaat van een samenwerking tussen de Belgische recordkampioen en de Brusselse rapper DAMSO. Donderdag zal Anderlecht er voor het eerst mee spelen in de openingsmatch van de Conference League tegen het Deense Silkeborg (18u45).