Vijf getuigen aangeduid voor huwelijk prinses Maria Laura en haar partner William Isvy

Elisabetta de Belgique, die als roepnaam Lili heeft, is de echtgenote van prins Amedeo, de oudste broer van Maria Laura.

Ook prinses Astrid en prins Joseph van Liechtenstein zijn gevraagd. Daarnaast is er nog Olympia Napoléon Bonaparte. Zij trouwde met Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, maar is de dochter van de zus van prins Lorenz en zo dus de nicht van Maria Laura.

Tot slot is er nog de onbekende naam Ferdinand Brunet. Mogelijk is hij een vriend van het paar.

Maria Laura trouwt op 10 september in Brussel met haar partner William Isvy. De burgerlijke trouw vindt plaats in het Brusselse stadhuis. De ceremonie zal ongeveer een half uur duren. Enkel de intieme kring zal aanwezig zijn.

In de namiddag gaat het naar de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal voor een trouwceremonie die wordt voorgegaan door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel Jozef de Kesel. In totaal zijn er 500 personen uitgenodigd om het huwelijk in de kathedraal bij te wonen. De dienst start om 14.30 uur en duurt 1 uur en 15 minuten. Tijdens de dienst zullen zowel katholieke als joodse liederen voorkomen.

De 34-jarige Maria Laura is de oudste dochter van prinses Astrid en prins Lorenz. Ze woont en werkt al jaren in Londen. Haar verloofde William Isvy (30) is geboren in Parijs en is de zoon van een Britse moeder en een Frans-Marokkaanse vader. William Isvy bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Londen en studeerde financiën in het Canadese Montreal. Tegenwoordig werkt hij in Londen in het vermogensbeheer. Het koppel deelt een passie voor reizen en tennis.