Van coureur naar adviseur? Vincenzo Nibali straks adviseur van gloednieuwe Zwitsere ploeg van ex-manager Qhubeka

De Italiaanse wielersite www.tuttobiciweb.it berichtte dat de ‘Haai van Messina’ er als adviseur bijkomt omdat hij eveneens ambassadeur is van het Italiaanse sportmerk Q36.5 dat als sponsor zal aantreden. In de buik van het peloton cirkelt het evenwel dat de hoofdsponsor een Zwitserse multinational zou zijn die vijf jaar scheep wil gaan met de Zuid-Afrikaan Doug Ryder, met optie voor nog eens vijf jaar. Die zal gelicht worden indien dit nieuwe team in 2026 een WorldTour-licentie in de wacht kan slepen. De Italiaanse website weet dat Filippo Conca (een van de resterende Lotto-Soudal-renners in de Vuelta), sprinter Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) en Antonio Puppio (Israel Cycling Academy) al zouden aangesproken zijn. Conca is ook einde contract bij Lotto-Soudal. Qua ploegleiders viel de naam al van Gabriele Missaglia, de ex-sprinter die ook al aan boord was bij Qhubeka, het Zuid-Afrikaanse project van Doug Ryder. (hc)