Drama in Zoo van Leipzig: chimpansee verdrinkt nadat hij wordt verstoten door soortgenoten

Jarenlang was Robert de baas in Pongoland, het voor apen gereserveerde deel van de Zoo van Leipzig. Hij hield de groep bij elkaar, kwam tussenbeide als er gevochten werd en stond op zijn strepen wanneer jongere apen de macht probeerden te grijpen. Maar op zijn 47ste - chimpansees worden gewoonlijk niet ouder dan 50 jaar - staat hij een aantal trappen lager in de hiërarchie.

Vorige week barste de bom. Enkele chimpansees vielen Robert tijdens de openingsuren van het park aan, en duwden hem naar het einde van het verblijf. Er zat voor de ex-leider van de groep maar één ding op: het water in. Maar vermits apen niet kunnen zwemmen, verdronk hij daar meteen. Zijn lichaam werd niet veel later uit het water gehaald door verpleegsters, die gealarmeerd waren door een bezoeker van het park die alles had zien gebeuren.

De baas van het dierenpark, Jörg Junhold, zegt “geschokt” te zijn door de gebeurtenis. “We hebben enkele dagen nodig gehad om te verwerken wat gebeurd is. Het onderzoek heeft aangetoond dat Robert inderdaad verdronken is, andere verwondingen waren er niet.” Volgens Zoo-woordvoerder Melanie Ginzel zijn ruzies in groepen chimpansees niet uitzonderlijk. “Ook niet in een dierenpark. Maar hier is nog nooit iets zo intens als dit gebeurd.”