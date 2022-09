Glamour op de rode loper, maar vernietigende recensies voor Olivia Wilde en Harry Styles

De eerste recensies voor Don’t worry darling, Wildes film die maandag in première ging tijdens het Venetiaanse filmfestival, sijpelen binnen en zijn overwegend negatief. Veel critici vinden dat filmmaker Wilde een erg voorspelbare plot uitwerkte met een gebrek aan originaliteit. Ze zijn ook teleurgesteld in de acteerprestaties van partner Harry Styles. Hij komt volgens filmfanaten heel “mechanisch” over.

Het Britse accent van de As it was-zanger klinkt dan weer verwarrend, een puntje van kritiek dat ook al opdook op sociale media. Fans zijn in de war omdat zijn typische tongval vreemd klinkt. “Waarom praat hij met zo’n slecht Engels accent? Moet hij nu een Brit of Amerikaan voorstellen?”, het is een vraag die vaak terugkomt.

De misschien wel meest vernietigende recensie kwam van Peter Bradshaw van The guardian. “Wilde knijpt hoogmoedig ideeën uit andere films zonder helemaal te begrijpen hoe en waarom ze in de eerste plaats werken”, staat het zwart op wit. “Het grotere probleem is dat de film gewoon niet goed is. De film bederft zijn eigen einde simpelweg door het te onthullen, en laat daarmee zien dat er serieus scriptwerk moest worden gedaan om gaten in het plot op te vullen.”Justin Chang van de Los Angeles times had gelijkaardige bedenkingen. “Het is een fraai samengestelde, steeds transparanter wordende thriller. Een film die stampt wanneer hij zou moeten sluipen en sluipt wanneer hij zou moeten versnellen.”

Eindigen doen we met een iets positievere noot: de recensenten zijn wél zeer te spreken over de rol van Harry’s tegenspeelster Florence Pugh. “Harry kan de intensiteit waarmee zijn tegenspeelster Florence acteert niet evenaren. De muzikant is als een hert in koplampen gedurende een groot deel van de prent”, staat er te lezen op The daily beast. Achter de schermen botert het dan weer niet tussen Pugh en Olivia Wilde. Wat er precies aan de hand is, is onbekend, maar online doen de wildste speculaties de ronde. Zo zou Florence zich ongemakkelijk gevoeld hebben toen Wilde bij de start van de opnames in 2020 een affaire begon met Styles, toen ze nog getrouwd was met haar verloofde en vader van haar twee kinderen, Jason Sudeikis. De spanning tussen Pugh, Wilde en Styles zou bovendien ook duidelijk voelbaar geweest zijn op de première in Venetië.