Russische kunstenaar naar rechtbank voor verspreiding seksvideo van Parijse kandidaat-burgemeester

Benjamin Griveaux — © AFP

Het duo wordt ervan verdacht om de opnames – die ervoor zorgden dat de voormalige minister zich enkele weken voor de verkiezingen moest terugtrekken uit de Parijse gemeenteraadsverkiezingen – te hebben gemaakt, en vervolgens op internet te hebben verspreid.

Pavlenski werd in februari 2020 opgepakt. Ook De Taddeo, de huidige vriendin van Pavlenski die ook kort een relatie had met Griveaux, werd opgepakt en vastgehouden voor verhoor. De politicus had haar de video’s gestuurd. Ze wordt verdacht van “schending van de privacy” en van “het verspreiden van beelden van seksuele aard zonder toestemming van de betrokkene”, aldus het parket van Parijs.

Het duo zal nu voor de correctionele rechtbank van Parijs moeten verschijnen. Voor zijn arrestatie had Pavlenski, die sinds 2017 als politieke vluchteling in Parijs verblijft, de verspreiding van de video verdedigd als een daad om de hypocrisie van Griveaux aan te klagen, omdat hij als politicus beweert de “traditionele familiewaarden” te verdedigen.