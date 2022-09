Braziliaanse voetballer ontslagen nadat hij de bal opzettelijk in eigen doel trapt

Edirley Julio Batista Campos (32) gaat momenteel vlot over de tongen in het Braziliaanse voetbal, al gaat het hier niet over de nieuwe Neymar. De defensieve middenvelder van Atletico Amazonense AM trapte in de laatste minuut van de competitiewedstrijd tegen Sul América AM bij een 1-3-achterstand de bal gewoon in zijn eigen doel.