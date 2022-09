Remco Evenepoel voor de start van de laatste Vuelta-week: “Of dit de belangrijkste ritten uit mijn carrière zijn? Zeker”

Remco Evenepoel heeft voor de start van de zestiende rit in de Vuelta kort nog even de pers te woord gestaan. De leider in het algemene klassement wil in de laatste week van de Ronde van Spanje absoluut zijn rode trui behouden. “Voor ons is elke dag nu een koninginnenrit.”

“Eten, rusten, een beetje fietsen, een persconferentie, eten en slapen.” Dat was de rustdag van Remco Evenepoel in de Vuelta, één die hem naar eigen zeggen goed heeft gedaan. “Vooral met de stijfheid van de spieren was het niet gemakkelijk. Ik had toch wel wat last van mijn lies. Ik heb nu zo goed mogelijk proberen herstellen en momenteel voel ik niks meer van mijn pijntjes, dus dat is goed”, zei hij. “De rustdag heeft me goed gedaan, maar ik denk dat ze voor heel veel rijders welkom was.”

“Of dit de belangrijkste ritten uit mijn carrière zijn? Jaja, zeker. Maar het is fijn met voorsprong aan de laatste week te beginnen. Die anderhalve minuut voorsprong geeft vertrouwen.” Al vraagt Evenepoel wel aan zijn ploegmaats om mentaal scherp te zijn voor eventuele aanvallen. “Ik denk dat we vanaf nu altijd alert moeten zijn en de focus tot en met zaterdag moeten houden. Voor ons is elke dag nu een koninginnenrit, elke etappe is belangrijk. Het parcours is dan misschien wel wat lichter dan vorige week, het blijft een zware week. En de benen gaan zeker niet lichter aanvoelen.”

De Vuelta loopt nog van dinsdag tot zondag. In het klassement heeft Evenepoel één minuut en 34 seconden voorsprong op eerste achtervolger Primoz Roglic. De nog maar 22-jarige renner uit Schepdaal kan zijn eerste grote ronde winnen.