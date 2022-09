Vierjarige jongen redt mama door ambulance te bellen, een dag nadat ze hem geleerd had hoe dat moet

“Mama is gevallen”, zo zei Monty Cocker toen hij op 27 augustus het noodnummer 000 belde. Het jongetje van vier jaar had een dag eerder van zijn mama geleerd hoe hij de hulpdiensten moest bellen, en dat redde het leven van zijn moeder. “Toen we daar toekwamen, stond hij vanuit het raam naar ons te wuiven”, zegt de ambulancier Mark Small bij BBC.

In het huis in Launceston, Tasmanië, hielp hij de verpleegkundigen zelfs om te beseffen dat ze een beroerte had gekregen. Zijn snelle ingrijpen maakte dan ook een wereld van verschil. “Zeker als je je hoofd stoot wanneer je een beroertje krijgt en valt, of als de beroerte aanhoudt, kan dat heel ernstig zijn.”

De jongen kreeg achteraf een ereteken van de ambulanciers. Toen zijn oma langskwam en vroeg waar de superheld was, zei hij: “Ik ben geen superheld. Ik ben gewoon een held.”