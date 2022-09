Back on Stage strikt met Help ! Beatles de beste tributeband van Europa

Back on Stage viert het 20-jarig jubileum met de tributeband Help ! Beatles.

Back on Stage kreeg groen licht uit Slovenie. Europa's beste tribute van the Beatles komt naar Bree op 3 juni 2023. Het optreden van de groep past in de Europese tournee die men vanuit Slovenië aanstuurt. Met zo'n 100 optredens per jaar doen ze nu ook België aan. Dit past perfect in het 20-jarig jubileum van back on Stage. Er wordt nog onderhandeld met enkele andere headliners om er een onvergetelijke 20ste editie van te maken.