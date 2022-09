G-Sport Maasland slaat en trapt nieuwe seizoen af

Na een moeilijk coronajaar waren de jongens en de trainers supergemotiveerd om het nieuwe seizoen 2022-2023 op gang te trappen/slaan. Vrijdag 2 september vlogen de ballen weer in 't rond en was het een prettig weerzien van spelers en trainers. Ook een aantal nieuwe spelers maakten hun opwachting. De eerste training was er een van veel lachen en nog meer babbelen. Met veel enthousiasme werd er getraind, gezweet en veel gescoord. Dit seizoen zal G-Voetbal Maasmechelen starten met 2 ploegen in competitie, 1 ploeg op niveau 4 en de andere op niveau 3. De eerste competitiewedstrijd voor beide teams zal pas zijn in het weekend van 8 oktober. Voor meer info: https://www.gteam-emm.be of de website van Voetbal Vlaanderen.Op zaterdagmorgen 3 september was de opstart van G-Padel en dit na een succesvolle lancering van G-Tennis op de terreinen van LIMA Maasmechelen. Vrijdag 9 september is tevens de feestelijke opening van de padelpleinen vanaf 18u30 met receptie en padeldemonstraties. En op zaterdag mag je zelf eens komen proeven van padel, van 14-16u zijn er gratis initiatielessen.