Neos Kinrooi is van de partij op SeniorenFest in Antwerpen

Kinrooi

Op 4 september vond het SeniorenFEST plaats in de Lotto Arena Antwerpen. De afgelopen twee jaar koesterde Neos de hoop om in september 2022 voor de eerste keer een festival te organiseren ter ere van de 40ste verjaardag. Neos Vlaanderen telt in totaal al 33.444 leden, en blijft maar groeien. NEtwerk Ondernemende Senioren is niet meer weg te denken uit onze samenleving.