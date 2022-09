Mogelijk lichamelijke resten gevonden na crash van “spookvliegtuig” in Baltische Zee

Themabeeld — © via REUTERS

Letse reddingswerkers hebben na de crash van een spookvliegtuig in de Baltische Zee mogelijk menselijke resten gevonden. De vondst werd maandagavond gedaan vóór het vallen van de avond, aldus een woordvoerder van de Letse marine op dinsdag.

Het privévliegtuig was zondag vanuit het Spaanse Jerez de la Frontera naar de Duitse stad Keulen gevlogen toen het uit koers raakte en ‘s avonds voor de kust van Letland in de Oostzee neerstortte. De communicatie met het vliegtuig was al enige tijd voor de crash onderbroken. Tijdens zijn vlucht heeft het vliegtuig ook het Belgische luchtruim doorkruist.

Volgens de autoriteiten waren er vier mensen aan boord van de Cessna 551. Het zou gaan om een familie uit de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, maar ook dinsdag is er nog geen officiële bevestiging van de identiteit. Het Keulse bedrijf Griesemann maakte maandagavond wel al bekend dat oprichter Peter Griesemann, samen met twee familieleden en een andere persoon, onder de vier vermisten was.

Het hoofd van het Letse coördinatiecentrum voor reddingen op zee, Peteris Subbota, bevestigde de vondst. Tot nu werden, volgens de Letse autoriteiten, al elf onderdelen van het vliegtuig op zee gevonden. “Vandaag beginnen we met de zoektocht onder water en zoeken we naar de grootste delen van het toestel”, aldus Subbota nog. “Hoogstwaarschijnlijk zijn die delen exact op de plaats van het ongeval gezonken.” De resten worden naar havenstad Ventspils gebracht en daar overgedragen aan de gerechtelijke politie voor verder onderzoek.