25ste straatbarbecue in Lommel-Kerkhoven

In 1996 vond de eerste barbecue van de Sint-Janstraat plaats. Enkele jaren later sloten de Toekomststraat en een deel van de Driekooien aan. Martinus en Clara van de Sint-Janstraat stelden hun tuin weer ter beschikking waar een grote tent werd opgesteld. Ze werden door voorzitter Swa in de bloemetjes gezet. Na de twee overgeslagen coronajaren was er een recordopkomst van 70 buren, die blij waren nog eens met elkaar te kunnen feesten.