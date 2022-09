Topeditie stratenfeest Trommelaar, Klein Oelenstraat en Sparrenstraat in Paal

Het was geleden van 2019 dat de buren van de Trommelaar, Klein Oelenstraat en Sparrenstraat in Tervant nog een stratenfeest georganiseerd hadden.

Een vijftigtal bewoners van de drie straten feesten tot de vroege uurtjes. Er werd enorm gelachen, bijgebabbeld, gedanst en kennisgemaakt met de nieuwe buren. Nageltje klop mocht weer niet ontbreken. En de opgroeiende jeugd buurtte mee op hun eigen manier. Zij hadden zelfs een bingo georganiseerd die zeker voor herhaling vatbaar is. De 8ste editie was zoals altijd top maar deze sprong er zeker uit want er mochten verschillende jonge buren worden verwelkomd. Op naar januari 2023 voor de jaarlijkse kletskesdrink.