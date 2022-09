KRC Genk versterkt selectie Jong Genk met Amerikaanse middenvelder Evan Rotundo

KRC Genk heeft zich op de laatste dag van de transferperiode versterkt met Evan Rotundo. De 18-jarige Amerikaanse aanvallende middenvelder komt over van Schalke 04 en tekent in de Cegeka Arena een contract voor drie seizoenen. Hij sluit aan bij Jong Genk.

Rotundo, een voormalige U17-international, ruilde twee jaar geleden San Diego Surf voor het Duitse Schalke 04. Daar speelde hij bij de U19. Rotundo was een poos op proef in Genk en maakte in die periode een prima indruk.