LIVE VUELTA. Wie houdt Mads Pedersen van een nieuwe ritzege in de voorstad van Sevilla?

Dit is de kroniek van de aangekondigde machtsprint. Wie er vandaag naast grijpt, moet wachten tot de afsluitende rit in Madrid. Dé vraag is of iedereen zich zomaar naar de slachtbank zal laten leiden. Om niet kansloos te zijn in Tomares moeten sprinters als Tim Merlier en misschien ook Kaden Groves iets anders verzinnen. Volg rit 16 hier live.