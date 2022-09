Voorstel De Wever om huurders te helpen, krijgt meteen kritiek van verhuurders én huurders

Verhuurders verbieden de huurprijs te indexeren indien de woning niet energiezuinig is? N-VA-voorzitter Bart De Wever lanceerde maandagavond het voorstel. De maatregel is alvast geen ballonnetje, aangezien de Vlaamse regering die momenteel ook aan het bestuderen is. Volgens het Vlaams Huurdersplatform is het een goede aanzet, maar is er meer nodig om verhuurders uit de financiële penarie te helpen. De verhuurders zien het voorstel niet zitten en waarschuwen voor perverse effecten.