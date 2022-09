Scherpe kritiek op speech van Meghan Markle: “Ze praatte alleen maar over zichzelf”

Het was van de Megxit in 2020 geleden dat we Meghan Markle hoorden speechen op Britse bodem. Speciaal voor de One Young World Summit, een event waar jonge leiders samenkomen, deed ze het opnieuw. Alleen draaide dat iets anders uit dan verwacht. De vrouw van prins Harry praatte volgens royaltywatchers vooral over zichzelf, maar dat was niet de bedoeling.

Meghan Markle speechte op de One Young World Summit in Manchester voor zo’n tweeduizend jeugdleiders van over de hele wereld. De toespraak werd aangekondigd als een talk over gendergelijkheid, maar na één anekdote over een vrouw die wegvluchtte uit Eritrea bleef voeling met het onderwerp uit. In plaats daarvan had ze het onverstoord over zichzelf. Markle vertelde hoe ze in 2014 voor het eerst betrokken raakte bij de organisatie. “In veel opzichten leek ik waarschijnlijk veel op jullie. Ik was jong, ambitieus en moest het moment grijpen”, klonk het onder meer.

Ze vroeg zich af hoe ze succesvol was geworden en noemde zichzelf het meisje uit Suits dat plots werd uitgenodigd om aan tafel te gaan zitten met machtige leiders, premiers, humanitaire helpers en activisten. “Ik was zo overweldigd door deze ervaring, ik denk dat ik zelfs mijn klein papiertje met mijn naam erop heb bewaard. Het was een bewijs dat ik daar was, dat ik erbij hoorde. Want ik wist niet zeker of ik erbij hoorde”, ging ze door. Verder was ze vol lof over haar prins Harry en benoemde ze de “levensveranderende” impact van het moeder worden. Ze liet ook weten dat ze heel blij was om opnieuw in het Verenigd Koninkrijk te zijn, wat velen eerder sceptisch onthaalden.

De toespraak nam in totaal zeven minuten in beslag en in die tijd wist Markle maar liefst 54 keer het woord ‘ik’ te gebruiken. Dat is veel, zo vinden royaltywatchers die al haar woorden analyseren. “Het was een ik, ik, ik-toespraak. Ze prees zichzelf”, aldus Ingrid Seward, hoofdredacteur van Majesty magazine aan The sun. “Ik kan me niet voorstellen dat de aanwezigen begrepen waar ze het over had. Het sloeg nergens op. Het draaide allemaal rond haar en volgens mij wist ze niet eens zelf waarover ze het had.” Jesús Enrique Rosas, lichaamstaaldeskundige en observator van het Britse koningshuis, deelde haar integrale speech op Twitter en markeerde telkens het woord ‘ik’ ter illustratie.