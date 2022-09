Pedojager nagelt Vlaming die 12-jarig meisje wilde ontmaagden aan de schandpaal

Op sociale media is ophef ontstaan nadat een Nederlandse pedojager een filmpje heeft gedeeld waarin hij een man uit het West-Vlaamse Ieper op de rooster legt nadat die wilde afspreken met een 12-jarig meisje. Vermoedelijk deed de pedojager zich voor als het minderjarige kind en lokte hij de man op die manier in de val. De vijftiger wordt nu uitgespuwd op sociale media. Het parket is op de hoogte van het filmpje en er loopt een onderzoek.

De pedojager maakt er op zijn Facebookprofiel geen geheim van dat hij op pedofielen jaagt. Hij post zonder schroom foto’s van de ‘daders’ en deelt zelfs integraal chatgesprekken met mannen die duidelijk op zoek zijn naar seks met minderjarigen. Of dit daadwerkelijk pedofielen zijn, is niet duidelijk, maar sinds de pedojager een video deelde van een man uit het West-Vlaamse Ieper die net over de Belgisch-Nederlandse grens wilde afspreken met een 12-jarig meisje is zijn Facebookprofiel ontploft.

Op het filmpje is te zien hoe M.D. met een tasje aan het wandelen is in het bos, wellicht onderweg naar zijn afspraakje. Tot hij plots op een man botst die hem begint te filmen en tegelijk op de rooster legt. Vermoedelijk lokte de pedojager de man in de val door hem vooraf uit te geven als het minderjarige slachtoffer.

Vaseline en slagroom

Wat in het filmpje te zien is, tart alle verbeelding. De pedojager vraagt aan de man om zijn tasje leeg te maken. Eerst haalt hij een dekentje boven, maar later volgen ook een tube vaseline en een spuitbus slagroom. “Wat is dat hier zeg?”, reageert de man onbeholpen. “Ik ben in de val gelokt.” Op de vraag of het zijn droom is om een 12-jarig kind te ontmaagden reageert hij onbeholpen: “Het is een misverstand. Ik wil niemand kwaad doen. Ik ben gewoon een eenzaam persoon die niet veel vrienden heeft. En contact met vrouwen van m’n eigen leeftijd lukt niet meer. Dus zoek ik jong, misschien te jong...” Daarop laat de pedojager de man nog tien keer pompen als straf.

Profiel offline

Het parket van West-Vlaanderen is op de hoogte van het filmpje en onderzoekt de zaak. De Facebook van de man uit Ieper werd overspoeld door haatberichten. Het lijkt erop dat zijn profiel ondertussen offline werd gehaald.