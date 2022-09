Takeaway tip: bij Jules’ Food kies je een ontbijtmand, high tea of tapas: “Wij leggen mensen in de watten”

Het begon met een brunch voor vrienden voor haar dertigste verjaardag, maar vandaag kan je bij Jules’ Food in Houthalen-Helchteren ontbijtmanden, tapasschotels en bagels afhalen op bestelling. “Ik geniet ervan om mensen in de watten te leggen met lekker eten”, zegt Jolien Vaes.

De coronacrisis zette twee jaar geleden een domper op Joliens verjaardagsfeest. Voor haar dertigste verjaardag wilde ze eigenlijk een groot feest voor vrienden en familie organiseren. “Net toen ik jarig was, werden de regels een beetje versoepeld en mocht je in bubbels van tien afspreken”, doet Jolien haar verhaal. “Omdat ik zelf héél graag ontbijt en brunch, besloot ik om voor mijn vriendinnen een ‘bubbelbrunch’ te organiseren. Ik kocht kleine potjes choco en confituur, zodat iedereen haar eigen portie had en de grote chocopot niet moest rondgaan. Daarna trakteerde ik mijn peter en meter nog op een ontbijtmand aan huis.”

© Jolien Vaes

De reacties waren zo positief dat het idee groeide om een eigen zaakje te starten: Jules’ Food. “Eerst had ik nog een fulltime job in de zorg en maakte ik alleen in het weekend ontbijtmanden. Later kwamen daar ook tapasschotels, picknick- en high tea-boxen bij. De vraag was zo groot dat ik in mei mijn job op zei en volledig voor Jules’ Food ging. Ik maak graag mensen blij met lekker eten en de job is zo veelzijdig: van een nachoschotel over een luxe ontbijtmand tot zelfs babyborrels en trouwfeesten. Ik geniet er allemaal van.”

Bestellen bij Jules’ Food kan online of per mail. Bagels (vanaf 6 euro) voor lunch kan je de dag voordien bestellen. Een ontbijt voor 2 personen (35 euro voor een gewoon ontbijt, 50 euro voor een Jules’ ontbijt) en tapasschotels (22,5 euro per persoon) bestel je best minstens twee dagen voordien. Info: www.facebook.com/Julesfood.be of www.instagram.com/julesfood.be