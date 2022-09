Hij is aangekomen in Luik! Olympiakos-winger Philip Zinckernagel moet Standard komen vertserken

Het dossier van Philip Zinckernagel bij Standard evolueert in de goede richting. De Deense winger is in de vroege namiddag aangekomen in Luik en zal er later deze namiddag zijn medische testen afleggen. Behoudens een onverwachte wending tekent hij een huurcontract voor één seizoen. Standard zou bij Olympiakos ook een aankoopoptie van twee miljoen euro hebben bedongen.

In 2020 kende Zinckernagel nog een absoluut topseizoen bij het Noorse Bodo/Glimt. In 32 wedstrijden leidde hij zijn club naar de Noorse landstitel met 19 doelpunten en 24 assists in 28 wedstrijden. Statistieken die de fans van Standard doen watertanden. Vorig jaar speelde Zinckernagel op huurbasis bij Nottingham Forest, waar hij met zes doelpunten en zeven assists een niet onbelangrijke rol speelde in de promotie naar de Premier League.

Voor de rechtsbackpositie is er Standard er zo goed als uit met Fulham over een definitieve transfer van de 23-jarige Amerikaan Marlon Fossey. Zijn komst wordt vandaag normaal gezien geofficialiseerd.