OPROEP. Koos jij net als de Britse premier Liz Truss een totaal andere richting dan je ouders?

Heb jij ook ooit een keuze gemaakt die haaks staat op de visie van jouw ouders? Ben jij veganist terwijl je ouders een slagerij uitbaten? Ben jij jager terwijl je ouders lid zijn van GAIA? Was je vader een losbandige punker en ben jij een stipte boekhouder? Ging jij het klooster in terwijl je familie ongelovig is? We kijken uit naar verhalen van mensen die een bocht van 180 graden maakten van hun ouders en de tegenovergestelde richting kozen. Wat was de reden? Hoe is de verstandhouding? Ben jij er zo eentje of ken je een Limburgs voorbeeld? Laat het ons weten.