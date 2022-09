RECEPT. De favoriete pizza’s van de chef: kies uit meer dan tien heerlijke toppings van Limburgse pizzaiolo’s

Less is more, maar mag het eens wat meer zijn dan een pizza margherita? Wij tippen meer dan tien favoriete toppings van Limburgse pizzabakkers. Van een Pizza Salsiccia tot een Pizza Au Tunno.

LEES OOK. Stem mee op de lekkerste pizza van Limburg en maak kans op één jaar gratis pizza

Gianni Veneziani van Casa Paglia in Genk

Pizza Autunno

Ingrediënten

• 1 bol mozzarella fior di latte

• San Marzano tomatensaus

• 1 handvol Taggische olijven

• 200 gram tonijn

• balsamico

• 1 handvol rode ui

• basilicum

Zo maak je een Pizza Autunno

• Verdeel de tomatensaus, mozzarella, tonijn, ui en olijven over de bodem.

• Bak de pizza vervolgens zo heet mogelijk in de oven. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.

• Afwerken doe je met de balsamico en basilicum.

© Luc Daelemans

Linda Borletti van Tartufo Italian Food Bar in Zonhoven

Pizza Chef

Ingrediënten

• 80 gram mozzarella fior di latte

• 3 paarse zoete aardappelen

• 50 gram pancetta

• 1 bol burrata

• 4 blaadjes basilicum

• 12 zongedroogde tomaatjes

• oregano

• gemalen Parmezaanse kaas

• olijfolie extra vierge

• crumble van pistachenoten, peper en zout

Zo maak je een Pizza Chef

• Eerst maak je een crème van de paarse zoete aardappelen. Schil twee aardappelen en snijd ze in blokjes. Was de aardappelen vervolgens en kook 20 minuten in water. Koel daarna af onder koud stromend water. Mix tot een homogene massa en kruid de crème met peper en zout.

• Maak van de overgebleven aardappel chips. Snijd de aardappel in dunne plakjes en bak in frituurolie.

• Strijk de aardappelcrème over de pizzabodem.

• Verdeel de blokjes gesneden mozzarella over de pizza en beleg met de pancetta.

• Bak de pizza vervolgens zo heet mogelijk in de oven. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.

• Besprenkel met olijfolie, bestrooi met Parmezaanse kaas en oregano.

• Plaats de burrata in het midden van de pizza.

• Kruid met peper en zout.

• Leg de zongedroogde kerstomaten errond.

• Plaats vervolgens per kwart pizza een schijfje zoete aardappelchips en werk af met basilicum.

© Tartufo Italian Food Bar

Volkan Caubergh van Pizza Pasta e Basta in Sint-Truiden

Pizza Alba

Ingrediënten

• 1 bol buffelmozzarella

• handvol kerstomaatjes in twee gesneden

• venkelworst

• enkele blaadjes basilicum

• olijfolie

• oregano

Zo maak je een Pizza Alba

• Verdeel de kerstomaatjes over de pizzabodem.

• Doe de buffelmozzarella in stukjes en spreid ze ook over de bodem.

• Hetzelfde met de venkelworst: verdeel stukjes over de pizza.

• Bak tot slot enkele minuten zo heet mogelijk in de oven en werk daarna af met basilicum, olijfolie en oregano. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.

© Pizza, Pasta e Basta

Giuseppe Pittelli van Maccione in Hasselt

Vegan pizza

Ingrediënten

• gele bloemkool

• (eventueel) vegan room of olijfolie

• handvol paarse en witte bloemkoolroosjes

• handvol gedroogde champignonmix

• 15 gram vegan kaas

• enkele blaadjes basilicum

Zo maak je een vegan pizza

• Kook de gele bloemkool en maak er een crème van met vegan room of met wat van het kookvocht en olie.

• Week de champignons en kook de paarse en witte bloemkoolroosjes een minuut lang.

• Smeer 2 à 3 eetlepels bloemkoolcrème op de bodem. Plaats er de bloemkoolroosjes op.

• Beleg met een handvol champignonmix, de gebrokkelde vegan kaas en wat olijfolie. Vervolgens bak je deze zo heet mogelijk in de oven. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.

• Werk af met enkele blaadjes basilicum.

• Liever geen vegan optie? Dan kan je nog spekblokjes toevoegen en erna een bol burrata in het midden van de pizza plaatsen.

© Maccione

Roel D’Joos van Italian Food Club in Lommel

Pizza Gorgonzola

Ingrediënten

• 90 ml tomatensaus

• 15 gram gebroken walnoten

• 40 gram zachte gedroogde vijgen in blokjes gesneden

• 100 gram geraspte mozzarella

• 75 gram gorgonzola piccante D.O.P. in blokjes van 1 cm

Zo maak je een Pizza Gorgonzola

• Smeer de tomatensaus over de bodem, verdeel daarna de walnoten en vijgen erover.

• Bestrooi met de mozzarella en voeg als laatste de blokjes gorgonzola toen.

• Bak tot slot de pizza zo heet mogelijk in de oven. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.

© Italian Food Club

Jan Vanhengel van Jan De Pizzaman in Pelt

Pizza Salsiccia

Ingrediënten

• 400 gram San Marzano tomaten in blik

• 600 gram mascarpone

• ruim 50 gram pijnboompitten

• 50 gram walnoten

• ruim 50 gram grana padano

• 50 gram rode ui

• pittige lamsworst

• 30 gram jonge spinazie

• 1 teentje look

• olijfolie extra vierge

• basilicum

Zo maak je een Pizza Salsiccia

• Eerst maken we de tomatenroomsaus: doe de San Marzano tomaten, 500 gram mascarpone, 50 gram pijnboompitten, de walnoten, look, 50 gram grana padano, een scheutje olijfolie en basilicum in een kom en ga er met de staafmixer door.

• Bestrijk het deeg met de tomatenroomsaus, beleg met de spinazie en ui.

• Verscheur de lamsworst en schroei licht aan voor je deze op de pizza legt.

• Giet daarna een geutje olijfolie over de pizza en strooi er de rest van de mozzarella over.

• Voeg nog een snuifje grana padano toe en werk af met de rest van de geroosterde pijnboompitten.

• Bak tot slot de pizza zo heet mogelijk in de oven. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.

© Jan De Pizzaman

Ermanno Angelini en Graziano Schirripa van Tomatto in Tessenderlo

Pizza Tomatto

Ingrediënten

• handvol mozzarella

• handvol rucola

• parmezaanschilfers

• pijnboompitten

• enkele zongedroogde tomaten

• 1 biefstuk

Zo maak je een Pizza Tomatto

• Strooi een handvol mozzarella over de pizzabodem en bak zo heet mogelijk in de oven. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.

• Bak ondertussen de biefstuk saignant en snij mooi in reepjes.

• Beleg vervolgens de gebakken pizzabodem met de rucola, parmezaanschilfers, pijnboompitten, biefstukreepjes en zongedroogde tomaten.

© Tomatto

Peppe Lazzarino van Peppe&Marcus in Oudsbergen

Pizza Estate

• fior di latte mozzarella

• vijftal dunne schijven 18 maanden gerijpte parmaham

• burrata van buffelmelk

• handvol gemarineerde kerstomaatjes

Zo maak je een Pizza Estate

• Verdeel fior di latte mozzarella over de pizzabodem en bak vervolgens de pizza zo heet mogelijk in de oven. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.

• Beleg de afgebakken pizzabodem met de parmaham. Spreid daarbovenop een handvol rucola.

• Verdeel de burrata in zes stukken en verdeel over de pizza.

• Vierendeel de kerstomaatjes, meng ze in een kom met olijfolie, oregano en grof zout en spreid over de pizza.

© Peppe&Marcus

Franco van L’Uno Coll’altro in Peer

Pizza Gamba

Ingrediënten

• tomatensaus

• 125 gram fior di latte mozzarella

• 3 grote gamba’s

• pikant pepertje

• peper

• zout

• oregano

• andere verse kruiden naar keuze

Zo maak je een Pizza Gamba

• Strijk een eetlepel tomatensaus over de bodem.

• Scheur het bolletje fior di latte in stukjes en verdeel over de pizza

• Snipper het pikant pepertje en strooi over de pizza.

• Maak de gamba’s schoon, snijd ze in twee en leg bovenop de pizza.

• Kruid met peper, zout en oregano.

• Bak zo heet mogelijk in de oven. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.

• Voeg tot slot eventueel verse kruiden toe.

© L'Uno Coll'altro

Dimple Gothra van Buon’Eatalia in Hasselt

Pizza Burrata – Culatello

Ingrediënten

• tomatensaus

• fior di latte mozzarella

• handvol rucola

• bol burrata

• enkele partjes verse San Marzano tomaten

• vijftal schelletjes Culatello

Zo maak je een Pizza Burrata - Culatello

• Strijk een eetlepel tomatensaus over de pizzabodem, verdeel daarover de fior di latte mozzarella.

• Steek enkele minuten in de oven, de temperatuur mag zo heet mogelijk. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.

• Doe vervolgens de rucola, wat olijfolie en peper en zout over de gebakken bodem.

• Leg de bol burrata in het midden. Verdeel er vijf dun gesneden schelletjes Culatello rond.

• Kruid de San Marzano tomatenschijfjes met peper en zout en werk daarmee de pizza af.

© Buon'Eatalia

Giovanni Santoro van Cucina di Gio in Houthalen

Pizza Gio

Ingrediënten

• tomatensaus

• 100 gram mozzarella

• 6 schijfjes salame ventricina

• 1 pikante Calabrese worst

• 50 gram n’duja

• 50 gram raapstelen

Zo maak je een Pizza Gio

• Spreid de tomatensaus over het deeg en verdeel daarna de ventricina over de bodem.

• Strooi vervolgens de mozzarella over je pizza.

• Beleg met de op voorhand gebakken worst en de n’duja.

• Als laatste leg je de licht geblancheerde raapstelen erop en kan je pizza in de oven zo heet mogelijk gebakken worden. In totaal mag een pizza zo’n 7 tot 10 minuten in een gewone oven staan. In een pizza-oven is dat veel minder.