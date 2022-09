Clinton Mata ontbreekt op laatste training van Club Brugge voor Champions League-opener tegen Leverkusen, Boyata als vervanger?

Club Brugge begon vanochtend stipt om 10u45 onder een stralend zonnetje aan zijn laatste training voor de eerste match van de Champions League-groepsfase tegen Leverkusen. Noa Lang, Mats Rits en Tajon Buchanan ontbraken wegens blessure. Ook Clinton Mata was er niet bij. De rechtsachter viel vorige vrijdag in de Brugse derby uit en haalt wellicht de aftrap niet.

Mata probeerde maandag individueel wel nog wat te lopen maar ondervindt nog te veel hinder. De kans is dus groot dat Dedryck Boyata woensdag aan de aftrap komt tegen Leverkusen. Hoewel hij niet geselecteerd is, trainde gewezen kapitein Ruud Vormer wel mee met de beschikbare groep. Na de training en de lunch mogen de spelers gewoon naar huis. Ze gaan niet op afzondering en kunnen de Europese openingsmatch dus in huiselijke kring voorbereiden.