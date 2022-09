Solvay belooft lozingen van fabriek in Italië aan te pakken

Chemiebedrijf Solvay heeft een akkoord gesloten met de activistische aandeelhouder Bluebell Capital Partners over de fabriek in het Italiaanse Rosignano.

In die Italiaanse fabriek produceert Solvay natriumcarbonaat, of soda. Maar volgens Bluebell Capital Partners wordt daarbij chemisch afval in zee geloosd. Solvay heeft dat altijd ontkend. Bluebell Capital Partners bleef Solvay echter het vuur aan de schenen leggen.

Nu is er schikking tussen beide partijen, kondigt de Belgische chemiereus aan. Solvay is van plan de lozing van kalksteenresidu rechtstreeks in de zee in Rosignano drastisch te verminderen. Tegelijk kondigt het een nieuw productieproces aan voor natriumcarbonaat, waarbij geen kalksteenresidu meer moet worden geloosd. Solvay streeft nu naar een nullozing van kalksteen tegen 2050. De activistische aandeelhouder van zijn kant stopt de campagne tegen Solvay.

Solvay is wereldleider in de productie van natriumcarbonaat. In Rosignano zorgt de uitstoot van de fabriek er tot onnatuurlijk witte stranden.