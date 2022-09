President van Peruviaans Congres afgezet na politiek schandaal

Het Congres van de Republiek, het wetgevend orgaan van Peru, heeft maandag congresvoorzitter Lady Camones afgezet na een motie van wantrouwen. Er waren audiofragmenten gelekt waarin te horen was hoe de leider van Camones’ partij haar vroeg om een wet hoger op de agenda te plaatsen die hem electoraal voordeel zou opleveren.

“De motie van wantrouwen tegen de voorzitter van het Congres, Lady Camones, is goedgekeurd. Daarom verklaart het bureau de post vacant”, zo zei vicevoorzitter Martha Moyano. Van de 113 congresleden die aan de stemming deelnamen, stemden 61 congresleden voor, 47 tegen en 5 onthielden zich.

Camones, lid van de rechtse partij Alliantie voor de Vooruitgang (APP), werd gesteund door een grote meerderheid van haar collega’s zes weken geleden en werd verkozen tot congresvoorzitter. De initiatiefnemers van de motie voerden nu aan dat Camones het Congres in dienst stelde van de private belangen van haar partijleider, César Acuña.

Ze baseerden zich hiervoor op audiofragmenten van een partijbijeenkomst die nieuwswebsite Epicentro vorige week heeft gepubliceerd. We horen Acuña Camones vragen om prioriteit te geven aan een wetsvoorstel om een nieuw kiesdistrict op te richten. Hierdoor zou de partijleider meer stemmen kunnen winnen in de regio La Libertad, waar hij in oktober zal strijden voor het gouverneurschap.