De stemming onder de Russische militaire bloggers over het Oekraïense tegenoffensief is afgelopen weekend dramatisch veranderd. Terwijl ze zich eind vorige week nog voornamelijk aan de officiële Kremlinversie van de feiten hielden, klinkt er nu vooral frustratie in de getuigenissen van Russische soldaten. En die frustratie gaat verder dan de mislukkingen op het strijdtoneel.