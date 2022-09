Opnieuw acht gevallen van “mysterieuze longontsteking” vastgesteld: wat is er aan de hand in Argentinië?

In de Argentijnse stad San Miguel de Tucumán is opnieuw bij acht mensen de legionairsziekte vastgesteld, een infectieziekte die door de legionellabacterie veroorzaakt wordt. De intussen 22 besmettingen - waarvan er 6 fataal afliepen - kunnen teruggebracht worden tot één ziekenhuis in de stad.

Een mysterieuze longziekte: exact de woorden waarmee Covid-19 aanvankelijk beschreven werd vooraleer de ziekte zou leiden tot een pandemie, doken de voorbije weken op in Argentinië. In San Miguel de Tucumán, de hoofdstad van de noordelijk gelegen provincie Tucumán, liepen sinds 18 augustus 22 mensen een “mysterieuze” longontsteking op, zo klonk het bij het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid. Ze klaagden over koorts, spierpijn, maagpijn en kortademigheid. Bij 6 van hen was het zo erg dat ze het niet overleefden. Zondag overleed nog een 81-jarige man met onderliggende aandoeningen, die besmet was geraakt en overleed. 4 patiënten liggen in het ziekenhuis, 9 anderen worden thuis behandeld.

Veteranenziekte

Aanvankelijk werd gedacht aan Covid-19, griep en een hantavirus, maar sinds zaterdag is eindelijk duidelijk wat er aan de hand is: de slachtoffers kregen de veteranenziekte te pakken. Dat is een ziekte die veroorzaakt wordt door de legionellabacterie en in 1976 voor het eerst opdook op een bijeenkomst van veteranen in de VS.

En wat geruststellend is: vrees voor een grote uitbraak hoeft er niet meteen te zijn, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Argentijnse overheid. Alle 22 gevallen kunnen teruggebracht worden tot één ziekenhuis in de Argentijnse stad. Minstens 8 besmette mensen waren zorgverleners die er werkten, 3 anderen waren er als patiënten geweest. Ook de 8 nieuwe gevallen van maandag kunnen gelinkt worden aan het ziekenhuis: een van hen is een patiënt, 2 zijn zorgverleners en 5 anderen zijn mensen die zorgden voor gehospitaliseerde mensen. Alle besmettingen dateren van voor 25 augustus. De nieuwe gevallen werden ontdekt door doorgedreven contact tracing en een uitgebreid onderzoek dat gevoerd wordt.

Oorzaak achterhalen

Aan de hand van die contact tracing en het onderzoek zullen de WHO en de Argentijnse overheid het probleem proberen in te dijken. Zij proberen ook te achterhalen wat de uitbraak van de bacterie in het ziekenhuis, dat tijdelijk gesloten is, veroorzaakt heeft. “Want zolang we niet weten van waar de uitbraak exact komt, moeten we iedereen in de buurt van de kliniek aanraden heel voorzichtig te zijn.”

Legionella is een bacterie die via aerosolen overgedragen wordt. Ze komt vooral voor in jacuzzi’s, sierfonteinen en douchekoppen en -putjes. De overdracht kan ook gebeuren via de verdamping van besmet water of ijs, zeker bij kwetsbare patiënten. “Vooral bij 50-plussers brengt de ziekte ernstige risico’s met zich mee. Een kuur met antibiotica is uiterst noodzakelijk”, zei de Argentijnse minister Carla Vizzotti.