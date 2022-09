COLUMN Limburgs Landschap: Krasser

© Shutterstock

Soms kom je in situaties terecht waarvan je denkt: "Hier kom ik niet zo snel uit". Dat was de eerste gedachte die bij me opkwam toen ik bovenstaande foto zag. Maar voor deze sprinkhaan is dit denkelijk niet echt een probleem. Sprinkhanen zijn - zoals hun naam al doet vermoeden en de meeste mensen wel weten - kleine springveertjes. Ze kunnen vanuit zit, in een flits, heel ver wegspringen. Heel ver is in dit geval een term die hun prestatie echt onderschat. Als je hun sprongkracht en grootte zou omrekenen naar de menselijke verhouding, dan zouden wij zonder veel moeite over een voetbalveld springen. Dat is gigantisch ver, niet?Maar hoe geweldig ik deze prestatie ook vind, de echte bewondering gaat naar een collega die deze diertjes in het veld een naam kan geven. Ik ging bij hem te rade om de sprinkhaan op de foto een soortnaam te geven. Voor wie het wil weten, het is een krasser. Deze keer kon David dat zien op de foto en somde hij een aantal kenmerken op die dat moesten bewijzen. Met een aantal termen waarbij ik instemmend knikte, maar eigenlijk geen flauw idee had waarover het ging.Nog meer bewondering gaat uit naar zijn andere ‘superkracht’. David kan in het veld ook sprinkhanen herkennen op geluid. De mannetjes lokken de vrouwtjes door met hun achterpoten tegen elkaar te schuren. Bij elke soort is dat geluid net iets anders. Voor David genoeg om dat gesjirp te koppelen aan een soort. Ik ben al blij dat ik van een aantal vogelsoorten de zang kan herkennen. Maar deze prestatie is van een hoger niveau. David wist me trouwens ook te vertellen dat onze krasser nog verder springt dan andere soorten. Deze soort heeft hiervoor een trucje. Op zijn achterlijf staan twee kleine vleugeltjes die hij – indien nodig – openspreidt om zo nog wat verder te zweven. Een foefje dat op olympisch niveau niet zou pakken, de deugniet.