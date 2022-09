Heel Europa snakt naar lagere energieprijzen. Alle hoop is gericht op de Europese Unie om daar iets aan te doen. Of dat zal lukken, moet nog blijken. Maar in afwachting daarvan proberen nagenoeg alle lidstaten wat soelaas te brengen voor de eigen burgers. Of toch zeker te vermijden dat het licht en de verwarming uitvalt deze winter.