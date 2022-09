Huize Romi viert 10-jarig bestaan in Paal

In 2012 openden Carla Kennes en Erwin Vandereyken aan de Tessenderlosesteenweg 145 Paal hun droom: Huize Romi, seniorenflats en herstelverblijf. Geen mastodont maar kleinschalig met een huiselijk gevoel. Ieder zijn eigen zelf ingericht flatje en boven een leefruimte waar men samen kan komen om bijvoorbeeld verjaardagen te vieren. In 2017 sloeg het noodlot toe toen Erwin Vandereyken, echtgenoot van Carla Kennes, op jonge leeftijd plots overleed na een hartstilstand. Carla zette door mede dankzij de steun van haar moeder en collega-verpleegsters.Voor het jubileumfeest werd de parkeerruimte en carport gezellig ingericht met tenten zodat de mensen steeds beschut aan tafel zaten bij de felle zon. Een frituurwagen zorgde ervoor dat men geen honger leed. The Country Story Singers zorgden voor de muzikale noot. Voor de kleinsten stond er een springkasteel.