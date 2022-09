In september start het nieuwe seizoen van Nelson's Kidsclub, het 8ste al ondertussen.

Een kleine wijziging: de les zal een uurtje later zijn, van 11 tot 12 uur. Nog steeds in Sporthal Dommelhof. De eerste les zal plaatsvinden op 11 september. Nelson's Kidsclub zal er dit jaar zijn voor de kinderen van 2017-2018-2019 (1ste, 2de en 3de kleuterklasje). Inschrijven via nelsonskidsclub@hotmail.com