Okra Grote-Heide en Haspershoven nemen kijkje in eendenboerderij

Maandag 5 september om 8.30 uur stapten 25 enthousiaste leden van Okra Grote-Heide op de bus om even later nog 9 enthousiastelingen van Okra Haspershoven op te pikken en dan richting Helvoirt te rijden. Na een uurtje arriveerden ze bij de eendenboerderij. Hier werden ze verwelkomd met een tasje koffie of thee met een stukje taart. Ze kregen een deskundige uitleg met de nodige beelden rond de werking van de eendenboerderij. Een bedrijf dat eenden kweekt voor vleesconsumptie. Een nevenproduct is de dons van de eenden die wordt verwerkt voor dekbedden en hoofdkussens. Het bezoek werd afgesloten met een stukje gerookte eendenborst. De reisleidster heeft 4 eendjes geadopteerd die ze een tijdje verder grootbrengt om nadien vrij te laten in de natuur. Tijdens de verdere reis hadden ze dan ook 4 extra passagiers mee in de laadruimte van de bus. Na een lekkere maaltijd reden ze verder naar Schrobbelèr, een familiebedrijf die kruidenlikeur maakt. Hier kregen ze in een gemoedelijke sfeer uitleg over het ontstaan van de kruidenlikeur met nadien een rondleiding door het bedrijf om af te sluiten met een accordeonoptreden van een lid van de familie met gekende meezingers. Tussendoor mochten er 3 verschillende Schrobbelèr geproefd worden. Voordat ze de terugreis aanvatten, konden geïnteresseerden de kruidenlikeur aankopen. Een geslaagde dag werd afgesloten met een veilige terugrit naar Pelt.