Vijfvoudig wereldkampioen animeert publiek met behulp van politieboot op BK windsurfen in Kessenich

Afgelopen weekend vond het Open Belgisch Kampioenschap Windsurfen plaats. Watersportclub Masurfspot in Kessenich was voor de eerste keer gastheer voor deze competitie. Het mooie weer was dan wel weer niet zo goed, twee disciplines moesten bij gebrek aan wind worden afgelast. Bestuurder Benjamin Verdin blikt tevreden terug.

“Ook de competitie waarin ik normaal gezien zou deelnemen, werd afgelast. De discipline windfoil heeft natuurlijk wind nodig. Die was er niet. Dan moeten we als organisatie jammer genoeg annuleren. Ook de wingfoil ging niet door,” aldus Verdin. “Zaterdag konden we dus niet officieel racen. Om de geannuleerde reeksen te compenseren konden we wél Steven Vanbroekhoven strikken. Hij is vijfvoudig wereldkampioen freestyle en kwam met behulp van onder meer de politieboot het publiek animeren. Op zondag hielden we in zowel de raceboard als de big techno officiële kampioenschappen. Vooral die laatste reeks was een succes dankzij de populariteit bij de jongeren.” Enig Limburgs succesje kwam er van Joeri Gijbels, hij behaalde als thuisracer een derde plaats bij de raceboard. (jfz)

© rr

© rr

© rr

© rr

© rr

© rr

© rr

© rr