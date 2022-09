Jannik Sinner stoot door naar kwartfinales op US Open

De Italiaan Jannik Sinner (ATP 13) heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. Hij was in de vierde ronde te sterk voor de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 73).

Het werd 6-1, 5-7, 6-2, 4-6 en 6-3 en drie uur en 48 minuten tennis. In de volgende ronde speelt Sinner tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 4) of de Kroaat Marin Cilic (ATP 17).

Het is de eerste keer dat de 21-jarige Sinner de kwartfinales bereikt in New York. Vorig jaar sneuvelde hij in de achtste finales. Eerder dit seizoen haalde de Italiaan ook de laatste acht op de Australian Open en Wimbledon.