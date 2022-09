Boris Johnson geeft laatste toespraak als Brits premier voor vertrek naar Queen in Schotland

Boris Johnson kondigde in juli aan dat hij zou opstappen als premier. De afgelopen weken en maanden stemden de leden van de Conservatieve Partij voor een nieuwe partijleider, die bijgevolg ook meteen Johnson zou opvolgen als premier. Dat werd Liz Truss, zijn minister van Buitenlandse Zaken.

Johnson benadrukte dinsdagochtend dat hij zijn opvolgster “volop zou steunen” in haar strijd om de Britse bevolking te helpen tegen de stijgende energieprijzen en levensduurte. “Dit zijn zware tijden voor de economie. Dit zijn zware tijden voor families in het hele land. Maar ik weet dat Liz en deze meelevende Conservatieve regering er alles aan zullen doen om de mensen door deze crisis te helpen. Dit land zal het volhouden, en we zullen winnen”, aldus Johnson. “We zullen sterker uit deze crisis komen.”

Na zijn toespraak reisde Johnson af naar Balmoral Castle in Schotland, waar hij zijn ontslag officieel zal aanbieden aan koningin Elizabeth II.