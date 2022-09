Toon Raemaekers keert jaartje terug naar het Lisp: “Hier voetballen is een droom voor elke Lierse jeugdspeler”

De Pallieters leken na de komst van doelman Maxime Delanghe klaar met hun transferhuiswerk, maar zouden wel de markt nog afschuimen in de zoektocht naar een extra centrale verdediger. Met enkel Jordy Gillekens en Joedrick Pupe zitten de Lierenaars krap achterin. En dus was de komst van Toon Raemaekers een opportuniteit die Lierse niet kon laten liggen. Een heuse win-win situatie overigens, want Raemaekers zelf hoopt meer speelminuten te krijgen op het Lisp en zich zo verder te kunnen ontwikkelen.

“Ik wil beter worden en dan moet je aan spelen toekomen. Op KV Mechelen lukte me dat onvoldoende. In die zin is deze huurovereenkomst een deal waar alle partijen beter van kunnen worden. Ik schat de kansen om te spelen in Lier hoger in dan in Mechelen. Het moet de bedoeling worden om de ploeg de komende maanden zo veel mogelijk bij te brengen om nadien sterker terug te kunnen keren naar Mechelen. Want de overeenkomst geldt maar voor één seizoen”, kadert Toon Raemaekers.

Voor de 21-jarige verdediger was het gisteren toch ook wel een klein beetje thuiskomen. Raemaekers voetbalde eerder immers tien seizoenen lang bij de jeugd van Lierse. “Met onder meer Pieter De Schrijver en Maxime De Bie. Jordy Gillekens, Brent Laes en Daan Vekemans ken ik dan weer van mijn periode bij OH Leuven. Ik trainde een eerste keer mee en zag zo al veel bekende gezichten. De integratie zal dan ook vlot verlopen. Ja, ik kijk er naar uit snel mee deel uit te kunnen maken van de kern en vooral op het Lisp te voetballen. Dat is toch een droom voor iedere jeugdspeler van Lierse. Die ga ik straks waar kunnen maken.”

Raemaekers komt straks zowaar bij de leider in de Challenger Pro League terecht. “Door het feit dat ik zovele jongens al kende, heb ik de resultaten van Lierse ook van heel nabij gevolgd. Ze zitten in een perfecte flow en het moet de bedoeling worden die ook aan te houden. Daar ga ik proberen aan mee te werken.”